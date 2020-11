Carrarese, Baldini: "I soldi sono un demonio. Se andiamo in B scompaio sulle montagne"

Lunga intervista a Vanity Fair per Silvio Baldini, tecnico della Carrarese, che si è raccontato a 360°. Dalla scelta di abbandonare il calcio dei grandi a quella di tornare a mettersi alla prova in Serie C, nel club marmifero: “Non ci potevo più stare dentro il sistema. Me lo impedivano i miei valori, la mia necessità di emozioni. La società di oggi vuole solo vincenti e crea così una generazione di falliti... A un certo punto della mia vita volevo tornare a sognare. Il primo anno era la squadra più debole, ma è stato l’anno più magico, perché sognavamo. Oggi siamo più forti, ma non sogniamo più. E se qualcosa va storto, pali o rigori sbagliati che siano, è perché non lo meriti. Io questa cosa la so bene”.

Sulla scelta di allenare a Carrara senza percepire stipendio, poi, Baldini spiega: “A Empoli sto bene. Mi vogliono fare un contratto di cento milioni per cinque anni. All’epoca mi cercavano an- che Fiorentina e Napoli. Arriva Zamparini e mi offre due miliardi l’anno per tre anni per andare al Palermo. Penso ai tre figli, mia moglie spinge, e accetto. Un madornale errore. La scelta dei soldi. Finisce il feeling con i sogni. Tradisco me stesso. Perché oggi alleno gratis secondo te? Zero assoluto, neanche un rimborso spese. Con quella scelta finisce tutto. Zamparini, ricco a palate, si sente onnipotente, metteva boc- ca sulla formazione. Lo insulto. Mi esonera. Mi mandano ad allenare il Parma, ma la mia storia di allenatore è finita. Ho capito che dovevo mettermi da parte. Come campo? Me la cavo con i risparmi e i 2.400 euro di pensione. I soldi sono il diavolo. Avevo ceduto l’anima”.

Spazio, infine, al sogno di una Carrarese in Serie B: “Il giorno che porto la Carrarese in Serie B, non sto allo stadio con gli altri, vengo qui da solo... (nelle cave di marmo sopra la città, ndr) Di notte, qua, è ancora più bello”.