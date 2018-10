Carrarese, Baldini: "La mia libertà non ha prezzo"

Fonte: TuttoC.com

Parole che profumano di un calcio sano, bello e pulito. Parliamo del pensiero esposto dal tecnico della Carrarese, Silvio Baldini ai microfoni della Rai. Ecco uno stralcio delle sue parole: "Lavoro senza stipendio, perché non voglio dover dare conto a nessuno. La mia libertà non ha prezzo. Siamo una famiglia, per me l’aggregazione è tutto, con i ragazzi passiamo tanto tempo assieme, è un rapporto che va oltre il campo. Tante volte parliamo dei nostri problemi e delle nostre vite e ognuno cerca di dare una mano all’altro. Personalmente poi ho sempre amato stare dalla parte della trasgressione e della libertà. Sono figlio di un cavatore, siamo gente di montagna, pronta a morire per un amico".