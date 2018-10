Carrarese, Baldini: "Le nostre prestazioni sono frutto del lavoro"

© foto di Federico De Luca

Dopo il successo casalingo per 4-2 sul Novara, il tecnico della Carrarese Silvio Baldini ha parlato ai microfoni dei cronisti: "Voglio partite dal secondo gol subito, dobbiamo essere smaliziati ed avendo in mano la partita non dovevamo avere quell'atteggiamento. Il nostro primo tempo, seppur senza segnare, è stato ottimo e nel secondo tempo abbiamo mostrato incisività ed efficacia. Le nostre prestazioni sono frutto del lavoro che abbiamo impostato tempo fa ed infatti ,oggi, partiamo subito per preparare la partita di Piacenza".