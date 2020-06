Carrarese, Baldini: "Nella nostra testa c'è la convinzione di poter compiere l'impresa"

Pronta ai playoff la Carrarese, con mister Silvio Baldini che, dopo una settimana di sedute collettive, ha parlato ai canali ufficiali del club per fare il punto della situazione: "I ragazzi si sono comportati egregiamente nel periodo del lockdown, sono stati dei veri professionisti. Tutti sono arrivati in buone condizioni, il peso forma è stato rispettato o quasi per tutti loro. Attualmente, il ritorno alle sessioni di allenamento classico è assolutamente positivo. Nella nostra testa c'è la convinzione di poter compiere l'impresa e conterà molto arrivare nelle migliori condizioni fisiche e mentali perché la partita secca assottiglia i valori tecnici tra le squadre che si sfidano. L'ultima gara ufficiale da noi disputata è stata a febbraio, le incognite ci saranno ma varranno per tutti. La preparazione per giungere al primo turno consente di avere un certo margine temporale per gestire l'attività in un certo modo anche se manca il ritmo della gara che è diverso dalle sedute di allenamento, Il campo, come sempre e comunque, emetterà i verdetti più corretti".

Nota sull'assenza di pubblico: "Il fattore campo è da sempre aspetto determinante. La Carrarese ha sempre beneficiato di tale situazione favorevole e infatti nel nostro girone è stato sempre fatto valere come viene dimostrato dall'ottimo ruolino di marcia sostenuto come primi della classe in questa particolare voce".