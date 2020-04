Carrarese, Baldini: "Nessuno pensa alla B, alla Lega Pro, alle giovanili. Errore madornale"

Sulle colonne del QS-La Nazione troviamo una lunta intervista al tecnico della Carrarese Silvio Baldini. L'allenatore toscano parla della possibilità di ripartire: "Sinceramente vorrei riuscirci, ma non so rispondere a questa domanda. Posso avere delle sensazioni, ma se il protocollo per ripartire sta mettendo in difficoltà le squadre di serie A, bisogna essere obiettivi e chiederci: come può tornare a muoversi la Lega Pro. Mi piacerebbe davvero che si cominciasse a pensare che il calcio non è solo quello della serie A. Nessuno sembra interessarsi alla B, alla Lega Pro, alle giovanili. E questo è un errore madornale".