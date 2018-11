Carrarese, Baldini: "Non sono ipocrita. Voglio la A con questa squadra"

© foto di Matelli

Intervistato da TuttoC.com il tecnico della Carrarese Silvio Baldini ha parlato dell'ottimo campionato del club marmifero spiegando di sognare in grande: “È dall’inizio del campionato che dico che voglio vincere il campionato, se io vengo alla Carrarese, voglio far l’allenatore cercando di ottenere il massimo. Sogno in grande. Ai ragazzi dico che dobbiamo andare il più in alto possibile, che non voglio la B ma la Serie A. E se gli altri ridono, a me non interessa perché il calcio è un mondo di ipocriti, io sono a parte e dico le cose come stanno. La colonia empolese? Sembra di essere tornati indietro nel tempo e questo mi rende contento e felice. Li ho visti crescere, alcuni di loro avevano 17-18 anni, ora li trovo a fine carriera che cercano comunque di dare il loro contributo. Come fanno? Semplicissimo. Si allenano e lo fanno con intensità. Sono professionisti, mangiano bene, riposano e lavorano duro. E lo fanno al 100% per uno stipendio da giocatore di Lega Pro. Se si mette passione e professionalità nel proprio lavoro, non occorre avere tanti soldi. Basta essere innamorati del proprio mestiere. - conclude Baldini parlando anche del derby col Pisa - Per me è una partita di calcio. Questo aspetto lo vive il tifoso. Io devo stare attento a come preparare la partita e cercare i loro punti deboli”.