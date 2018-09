In vista dell'esordio in campionato della Carrarese sul campo dell'Arzachena, è intervenuto mister Silvio Baldini dal sito ufficiale carraresecalcio.it: "È stata un'estate lunga con l'inizio del campionato che ha tardato ad arrivare ma, finalmente, si scende in campo e non vediamo l'ora di respirare il clima partita 'vero' in cui ci sono punti in palio ed il risultato che conta per la classifica. La nostra filosofia è quella che ci vede concentrarci su di noi perché credo che il peggiore avversario della Carrarese può essere solo sè stessa. Il nostro obiettivo è ottenere sempre il massimo dalle partite che affronteremo e contro l'Arzachena cercheremo di dare saggio della nostra condizione e degli obiettivi che intendiamo raggiungere. I miei ragazzi sono eccezionali ed hanno una carica positiva che voglio vedere trasmessa sul terreno di gioco domenica in Sardegna".