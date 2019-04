Il tecnico della Carrarese Silvio Baldini ha commentato ai microfoni della stampa la vittoria ottenuta in rimonta contro il Gozzano: “Oggi è stata la vittoria della compensazione, non meritavamo di prevalere sull'avversario. La Carrarese non si è presentata al massimo ed ha avuto oggi la fortuna di trovare il successo con un goal in contropiede con Caccavallo. Questo pomeriggio è stato ottenuto il massimo ed è la prima partita in due anni che abbiamo vinto senza meritare".

Il recupero di Caccavallo - “L’ulteriore nota positiva è il recupero di Caccavallo, i giocatori capaci tecnicamente sono sempre ben accetti. Questo campionato non è semplice e la sconfitta del Siena è dimostrativa delle difficoltà che si possono incontrare su ogni campo".