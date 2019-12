Carrarese, Baldini: "Peccato il pari, ma il verdetto del campo va accettato"

Il tecnico della Carrarese Silvio Baldini ha commentato in sala stampa il pareggio contro la Pianese: "Il verdetto del campo deve essere accettato, a soli due minuti dalla fine è arrivato il pari della Pianese. E' un peccato, certamente, per come è andata. Non siamo stati i soliti delle ultime due partite, nel primo tempo abbiamo avuto qualche occasione per passare e nella seconda frazione siamo migliorati negli equilibri e nell'attacco della porta e della profondità producendo di più nella nostra proiezione offensiva. Alla fine c'è stata una grande parata di Forte e pareva che potessimo scamparla ed invece sul corner successivo siamo stati puniti. Giriamo a trentuno punti, è buon bottino ma possiamo e dobbiamo crescere perché è nelle corde".