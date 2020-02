Carrarese, Baldini: "Prestazione non all'altezza, c'è grande amarezza"

© foto di Giacomo Morini

Dopo il brutto 4-1 subito in casa contro la Giana Erminio, il tecnico della Carrarese Silvio Baldini ha ammesso tutta la sua delusione in conferenza stampa: "La sconfitta è difficile da commentare, soprattutto, con queste proporzioni. C'è amarezza, ma non abbiamo perso la faccia perché il nostro primo tempo non è stato poi così negativo con un rigore sbagliato e qualche occasione sbagliata che ci avrebbe portato addirittura, con un po' di fortuna, avanti al termine della prima frazione di gioco. La Giana Erminio è riuscita a sfruttare tutte le occasioni e sono stati più bravi di noi per cui, adesso, si deve ripartire con ancora più forza e coraggio. La prestazione di squadra non è stata all'altezza delle ultime ed al di là di qualche errore, non siamo stati nella partita soprattutto nel secondo tempo. Non devono esserci strascichi da una sconfitta del genere, non si deve mollare e bisogna necessariamente riscattarci perché nulla è perduto e di occasioni per rifarci ne avremo da qui alla fine. Oggi, onore al merito alla Giana Erminio per la vittoria e la prestazione, però quando sostengo che il primo pericolo per la Carrarese siamo noi stessi non sbaglio e ne abbiamo avuto dimostrazione", le sue parole riprese da TuttoC.com.