Carrarese, Baldini: "Pro Vercelli costruita per la categoria superiore"

Nell'antivigilia del match che vedrà la Carrarese far visita allo Stadio Silvio Piola (fischio d'inizio ore 16.30) per affrontare la Pro Vercelli di Mister Vito Grieco nella giornata n. 5 di Serie C gir.A , ecco le dichiarazioni di Mister Silvio Baldini: "La gara in terra piemontese ci vede opposti ad una compagine che è costruita per la categoria superiore ma non ci deve influenzare il blasone e neppure il fatto che fossero in lizza per essere ripescati perché, altrimenti, non abbiamo compreso granché di quello che deve essere il nostro cammino. La Carrarese deve scendere in campo per improntare una partita in stile 'Carrarese' quindi applicata, determinata ed animata dalla voglia di prevalere poi al termine dei 90' vedremo quanto si è raccolto".