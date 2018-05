Carrarese, Baldini: "Pronti ad esorcizzare il tabù Viterbese"

La Carrarese, dopo la manita rifilata alla Pistoiese, dovrà andare a vincere in casa della Viterbese per poter continuare il sogno playoff. Silvio Baldini, tecnico dei marmiferi, ai microfoni ufficiali gialloblù presenta la sfida: "A Viterbo sarà un'altra tappa di questa avventura chiamata playoff. Solo poche ore fa, allo Stadio Dei Marmi di fronte al nostro appassionato pubblico, siamo partiti con il piede giusto avendo avuto la meglio sulla Pistoiese. Il nostro sguardo è proiettato in avanti ed ovviamente non dobbiamo accontentarci per cui cercheremo di continuare la nostra corsa con il proposito di espugnare l'Enrico Rocchi perché, come noto, unico risultato utile per la mia squadra sarà la vittoria.

La preparazione ad una gara del genere non è diversa dalle altre anche perché la mentalità della Carrarese è sempre stata quella di andarsela a giocare su ogni campo consci delle proprie caratteristiche e qualità, dobbiamo trasformare in fattore positivo quello che, psicologicamente, sulla carta pare essere negativo ossia un solo risultato a disposizione. Nel corso della stagione regolare non siamo mai riusciti a battere i laziali, spero che in questa partita da dentro o fuori sia giunto il momento di raccogliere il risultato pieno non raggiunto, immeritatamente, nelle due sfide del girone ed anche in questo caso l'auspicio deve essere colto positivamente perché toccherà anche ai mie calciatori togliersi una soddisfazione contro un'avversario mai sconfitto.

Le motivazioni sono ancora più importanti perché ci piacerebbe domenica sera rivivere la magia di uno stadio e di una città innamorata al seguito della propria squadra, insomma cogliere la bellezza di un'altra serata fantastica ed emozionante che il calcio riesce a trasmettere."