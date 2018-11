Carrarese, Baldini: "Rinuncio a clausola da 500mila euro se esonerato"

© foto di Matelli

Niente clausola in caso di esonero per Silvio Baldini. Il contratto tra il tecnico e la Carrarese prevedeva un indennizzo di 500 mila euro in caso di esonero. Baldini, però, ha annunciato a Il Tirreno di aver rinunciato: “Ho rinunciato alla clausola da 500mila euro. Se volessero mandarmi via dalla Carrarese, non dovrebbero scucire nemmeno un centesimo. È stata una scelta personale, ho fiducia nei dirigenti della società, abbiamo costruito un rapporto sereno, fatto di amicizia e stima. Ho scelto io di toglierla: la clausola, a questo punto, non aveva più senso”.