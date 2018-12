Carrarese, Baldini: “Stadio? Prono a incatenarmi davanti al Comune"

Il tecnico della Carrarese Silvio Baldini continua nella sua lotta per far risolvere in maniera definitiva i problemi dello stadio Dei Marmi. La squadra toscana infatti vive un momento paradossale visto che vola in classifica, ma vede il rischio concreto di compromettere il percorso in campionato a causa di uno stadio ai limiti della agibilità: “ La Carrarese per essere salva ha solo una chance: che il signor Prefetto, che io ho conosciuto e si vede che ha guadagnato i gradi sul campo di battaglia e non nelle stanze della politica e si vede che ha capito il problema , ci metta la mano. Se il signor Prefetto non li prende per le palle stringendole e mettendoli di fronte alle loro responsabilità, la Carrarese non gioca più a calcio. - continua Baldini in sala stampa come riporta TuttoC.com - Io finché avrò forza mi vado ad incatenare dentro al Comune e loro devono andare a casa perché loro vogliono la battaglia con me e hanno trovato un pazzo. Io non sono un capriccioso ma un pazzo perché quando mi toccano la passione e i valori, sono pronto a morire. La Carrarese è dei carrarini e di chi ha passione".