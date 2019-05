Carrarese, Baldini: "Testa all'Entella, i playoff sono un'altra cosa"

© foto di Federico De Luca

"I playoff sono un'altra storia, dobbiamo cercare di fare tesoro dell'esperienza della passata stagione ed infatti il nostro proposito deve essere quello di piazzarci in posizioni migliori per tracciare un percorso che possa essere il meno complicato possibile.​Ovviamente, più avanti proseguirà​ la​ nostra stagione maggiore saranno le opportunità di avere a disposizione calciatori come Foresta, fuori da molto tempo.​ Ad ogni modo, le nostre attenzioni sono rivolte al presente e la partita di Chiavari è una tappa, l'ultima della stagione regolare, in cui sappiamo di dover dare tutto quello che abbiamo per poter porre migliori premesse nell'ottica dei playoff". Così Silvio Baldini, tecnico della Carrarese, ai microfoni ufficiali dei marmiferi ha spiegato cosa accadrà negli spareggi promozione.