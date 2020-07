Carrarese, Baldini torna al "San Nicola". Nel 2009 rimandò la festa del Bari di Conte

vedi letture

Il passato è passato e non può tornare, inutile alle volte anche guardarlo, ma in quel caleidoscopio di emozioni che è il calcio, spesso ci si appella anche alla cabala, specie in giornate decisive come quella odierna.

Dove la Carrarese di Silvio Baldini si giocherà una fetta importante di stagione, perché alle 20:45 affronterà il Bari nella semifinale playoff che mette in palio la finalissima: gara secca al "San Nicola", in caso di parità al termine dei 90' si andrà ai supplementari e poi agli eventuali calci di rigore qualora il risultato non variasse.

Ma a incuriosire è il binomio Baldini-"San Nicola". Era il 4 maggio 2009, e il tecnico degli azzurri era alla guida dell'Empoli, che quel giorno affrontava il Bari di Antonio Conte, con l'attuale mister dell'Inter prossimo a portare in A i galletti. La festa, però, fu rimandata, perché ai pugliesi serviva una vittoria, ma la gara terminò 0-0.

Il passato non torna, è vero, stasera uno 0-0 sarà impossibile. Ma un piccolo sgambetto chissà...