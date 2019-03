Carrarese, Baldini: “Un mese fa avremmo perso una gara del genere”

Fonte: TuttoC.com

Primo pareggio stagionale allo stadio ‘Dei Marmi’ per la Carrarese, che non è riuscita ad avere ragione di un’Alessandria incerottata. Al termine del confronto, chiuso sull’1-1, questo il commento di Silvio Baldini, tecnico dei marmiferi riportato dal sito internet del club apuano.

“Nel complesso c'è rammarico perché di fronte al l'Alessandria potevamo e dovevamo cercare di indirizzare definitivamente la partita. Probabilmente oggi siamo ricaduti in un'ingenuità che ci è costata cara. Dispiace non aver raccolto i tre punti, vorrà dire che lavoreremo per non ripetere alcuni errori. Il nostro è un campionato positivo con 50 punti ottenuti sul campo da un gruppo di giocatori che si comporta sempre alla grande. Un mese fa, forse, avremo perso una gara del genere e ho sempre in mente le sconfitte immeritate riportate con Piacenza e Pro Vercelli. Sono contento per il ritorno di Caccavallo mentre per Agey il campionato è probabilmente finito. La buona notizia potrebbe arrivare da Murolo che potrebbe tornare disponibile dalla trasferta di Pisa".