Fonte: TuttoC.com

© foto di Federico De Luca

In casa Carrarese ha parlato mister Silvio Baldini in vista del big-match di domani pomeriggio contro la Pro Vercelli. Questo il pensiero del trainer ex Empoli, così come riportato da La Nazione:

"Domani dobbiamo vincere per restare attaccati al treno di vertice. Vogliamo subito riscattare la battuta d’ arresto di Busto Arsizio e proseguire la nostra marcia verso gli obiettivi dichiarati. La sfida con la Pro Vercelli è l’occasione giusta per ripartire in un certo modo anche in considerazione della qualità dei piemontesi. All’andata non siamo stati solita Carrarese mentre in questa occasione per strappare un risultato positivo servirà la solita partita applicata, attenta e vogliosa che i miei calciatori sanno interpretare ed hanno nelle corde. Vincere significherebbe rimanere agganciati al treno di squadre che occupano le posizioni importanti e proseguire il nostro sogno. In coppa ho visto all’opera i ragazzi meno impegnati che mi hanno fornito le giuste risposte in vista di un loro possibile impiego, a dimostrazione che la rosa che ho a disposizione è profonda e di qualità senza distinzione tra riserve e titolari perché tutti sono essenziali. Calciomercato? Dalle trattative ne è uscita una squadra più forte, più esperta e di qualità e credo che anche l’ultimo acquisto di Scaglia sia sintomatico di un generale innalzamento del livello della mia squadra".