Carrarese, Baldini: "Voglio la Serie B e poi la A con questa squadra"

Tralasciando l'argomento mercato (anche se un "io sono dell'idea che tutti i giocatori della Carrarese dovrebbero essere confermati" se lo lascia scappare), mister Silvio Baldini ha parlato ai colleghi de Il Tirreno di quali sono le prospettive per la prossima stagione della Carrarese: "Portare in B e poi in A la Carrarese. L'obiettivo è quello, non voglio nessun rimorso, sennò perché venire a Carrara allenando gratis...".