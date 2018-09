Carrarese, Baldini: "Voglio una squadra in partita dall'inizio alla fine"

"Il campionato non conosce sosta e siamo già proiettati alla sfida con la Pro Patria che è la terza in sei giorni ma che non deve essere una scusante, altrimenti abbiamo già perso in partenza".

Come riferisce il sito ufficiale del club, esordisce così il tenico della Carrarese Silvio Baldini, che si trova a parlare alla vigilia del match casalingo contro la Pro Patria. Proseguendo poi:

"Così tanti impegni ravvicinati impongono un'alternanza dei diversi giocatori importanti che abbiamo nella rosa anche perché non esistono veri titolari e relative riserve nella Carrarese: a Lucca c'è stata la riprova che tutti i calciatori mi danno ampie garanzie. L'obiettivo è sempre quello di ottenere il massimo da ogni partita perché è nelle nostre corde strappare l'intera posta in palio, e se una qualità non ci manca è la fame di voler proseguire la striscia positiva. La sfida di domani si giocherà dal punto di vista fisico, mentale e tattico, per cui la mia squadra dovrà essere capace di stare dentro il match dall'inizio alla fine".

Nota, poi, sui tifosi: "I nostri tifosi poi saranno sempre il solito valore aggiunto e sono convinto accorreranno a Pontedera numerosi e calorosi in attesa di vivere le emozioni di un risultato positivo".