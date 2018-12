© foto di Gianni Barbieri

Il direttore generale della Carrarese Gianluca Berti ha parlato a Il Tirreno del momento in casa marmifera: “Siamo felici per le vittorie, ma non siamo felici per la situazione stadio, che non dipende assolutamente da noi purtroppo, ma bisogna risolvere il problema. Abbiamo la massima fiducia nei nostri giocatori, qui non ci sono titolari o riserve, ma gioca chi sta meglio e così siamo arrivati così in alto in classifica. - continua Berti – Foresta? Siamo dispiaciuti per l’infortunio, ma bisogna guardare avanti e fare il nostro dovere al meglio. Il rinnovo offerto al calciatore dimostra che la nostra è una società di grandissimo profilo”.