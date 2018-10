Carrarese, Berti: "Stop Murolo? Nessuno svincolato in arrivo"

Murolo out per parecchi mesi ma nessun ingresso immediato in difesa. Gianluca Berti, direttore generale della Carrarese, dalle colonne del quotidiano Il Tirreno analizza i possibili movimenti di mercato dei marmiferi: "Al momento non abbiamo fatto riflessioni in questo senso. Certamente non bisogna andare a prendere qualcuno, tanto per prendere. Se arrivasse uno svincolato, che è rimasto fermo, bisognerebbe aspettarlo almeno per due mesi. Tenendo conto anche dei nostri metodi di allenamento, l'operazione sarebbe inutile. Decisione rimandata a gennaio? Sicuramente", ha detto.