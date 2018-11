Carrarese, Caccavallo: "Baldini come Zeman, insegnano calcio"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Intervistato dal Tirreno l’attaccante della Carrarese Giuseppe Caccavallo ha elogiato il tecnico Silvio Baldini paragonandolo a Zdenek Zeman: “All’inizio non giocavo perché il mister ha il suo tipo di gioco, ma non è mai stato un problema. Ora però ho trovato il mio spazio e sto cercando di sfruttarlo al meglio. Con il mister il rapporto è sempre stato ottimo perché è una persona vera, che non guarda in faccia nessuno e non fa giri di parole. - continua Caccavallo – Mi ricorda Zeman che mi portò a Lecce e mi fece esordire in prima squadra a 18 anni contro lo Spezia. Zeman era uno di quegli allenatori che insegnano calcio, proprio come Baldini. Ricordo che mi faceva fermare ogni giorno, dopo gli allenamenti, per farmi provare i tiri, per farmi riprovare le giocate. Mi ha insegnato molto, anche dal punto di vista caratteriale".