Carrarese, Caccavallo: "Regole per gli under hanno ammazzato il calcio"

Fonte: tuttoc.com

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Niente peli sulla lingua per Giuseppe Caccavallo, uno dei bomber della Carrarese. Questo il suo commento, nell'intervista a TuttoC.com, sull'utilizzo di ragazzi in Serie C: "Una Carrarese non giovane, in una categoria che invece vuole per forza gli under? Questo è per me un tasto da sempre importante, perché negli ultimi 5-6 anni ho visto queste regole che hanno ammazzato il calcio e hanno fatto scendere il livello di una categoria. Regole che, per altro, penalizzano anche i giovani stessi, che dopo due anni, se non sbocciano, devono dire addio a questo sport, perché non vengono mai formati, sono buttati nella mischia solo perché hanno meno di 23 anni o perché provengono da club che poi, economicamente, aiutano chi li prende. Siamo poi penalizzati anche noi, per così dire, vecchietti, che rimaniamo ai margini o dobbiamo accontentarci del minimo per dar da mangiare a una famiglia. Io faccio sempre l'esempio di Di Natale: è esploso in Serie A a 28 anni, proprio nel pieno della maturità, giocando fino a 38. Oggi questo sembra impossibile. La Juve U23? Qua il discorso è diverso, perché c'è una riforma affrettata che avrebbe necessitato di ben altro. Però, se poi si guarda all'esperienza, la Juve U23 non sta facendo granchè, perché appunto ha troppi giovani. Un vecchietto serve anche a farli maturare: è di aiuto, non è un problema".