Carrarese, Ciancio: "In C si guadagna 1200 euro. Non siamo Cristiano Ronaldo"

vedi letture

Simone Ciancio, difensore della Carrarese allenata da Silvio Baldini ha rilasciato un’intervista ai microfoni de Il Secolo XIX per affrontare il tema del taglio degli stipendi dei calciatori sul quale si dibatte oramai da settimane: “Nella mia squadra 6-7 giocatori guadagnano 1200 euro netti al mese. E parliamo di una formazione importante. Poi esiste un altro scaglione a 2000 euro. E via a salire. Ma solo gli attaccanti più forti in C hanno ancora ingaggi da 10 mila euro. Tanti di noi guadagnano meno di operai specializzati. Il taglio del 30%? Se lo togli a chi guadagna 1200 euro al mese... Spesso siamo soli in giro per l'Italia con spese e mutuo da pagare. Sono onesto: io non farei fatica perché ho un ingaggio proporzionato alla carriera, ma il peso lo sentirei. Il mio contratto scade il 30 giugno con rinnovo automatico solo in caso di promozione in B. Siamo secondi in classifica e avremmo fatto i playoff. Chissà se la stagione riprenderà. L'ingaggio però passa in secondo piano, è più importante non ammalarsi. Altrimenti come lo trovo un altro contratto la prossima estate?"