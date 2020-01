Carrarese, Ciancio: "Richieste dalla B? Arrivate voci, ma non ci penso"

© foto di Federico Gaetano

Livorno e Venezia puntano a Simone Ciancio della Carrarese . E indirettamente, qualche conferma in merito arriva dal diretto interessato, che ha parlato a voceapuana.com, rispondendo così alla domanda sul mercato: "Mi è arrivata qualche voce, ma onestamente non ci penso. Ormai ho un po’ di esperienza e so che nel mercato di gennaio si conclude quasi sempre tutto negli ultimi giorni. Quello che posso dire è che qui sto benissimo, faccio parte di un gruppo vero che finalmente ha trovato la giusta coesione e compattezza. Durante i primi mesi ci conoscevamo poco e in questi casi è difficile mettere d’accordo 25 teste. Ora le cose vanno alla grande, e sappiamo che possiamo toglierci grossi sassi dalle scarpe. Si lavora bene, e questa è la cosa più importante. Abbiamo un sogno in comune e daremo il massimo tutti insieme per cercare di raggiungerlo".