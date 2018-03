Carrarese, Coralli: "Il nostro obiettivo è il quarto posto"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Federico Gaetano/Tuttolegapro.com

Momento magico per Claudio Coralli, in grande spolvero nelle ultime settimane. E' anche grazie alle sue prestazioni che la Carrarese sta volando: "Ora sto bene fisicamente - confida a Il Tirreno - a volte ci sta il calo di un giocatore, ma è il lavoro che ti porta a crescere. Lavorando ho ritrovato la condizione d'inizio stagione. Con la prestazione poi arrivano anche i gol. Abbiamo fatto un marzo buono. Era il mese principale e siamo riusciti a riagganciarci alla Viterbese, anche se loro hanno una partita in meno. Il nostro obiettivo è il quarto posto, ma dobbiamo pensare partita per partita. Adesso ci attende il Gavorrano. Anche se loro sono quartultimi, è sempre una partita ostica. Questo è un campionato equilibrato, come dimostra la vittoria del Pontedera contro il Siena. Tutte le squadre vanno rispettate, anche se noi, quando andiamo in campo, non dobbiamo avere paura di nessuno. Il nostro motto è non mollare mai, perché ogni occasione è buona. Sappiamo di avere un gruppo forte che sta facendo la differenza. Abbiamo l'obbietivo di ragionare partita per partita. Pensiamo al Gavorrano. Dobbiamo fare tre punti, poi vediamo cosa succede".