Carrarese, Coralli: "Le prossime partite possono farci decollare davvero"

© foto di Federico Gaetano/Tuttolegapro.com

Claudio Coralli, attaccante della Carrarese, ha parlato al sito ufficiale del girone di ritorno disputato dai toscani: "Abbiamo trovato la quadratura nel momento giusto della stagione, quando i punti in palio sono pesanti e le posizioni in classifica contano ai fini della graduatoria finale. Il nostro gruppo è composto oltre che da ottimi calciatori anche da grandi persone che hanno in testa, tutte, il raggiungimento di una vera e propria impresa, quella di cui parliamo da inizio stagione. Il nostro orizzonte è il Pisa che occupa la terza posizione senza porci limiti, finché la matematica ci consentirà di sperare non ci tireremo indietro. Le quattro partite che restano possono farci decollare davvero", ha detto.