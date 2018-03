Carrarese, dg Berti: "Reazione importante dopo Alessandria, bel clima"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo il successo contro il Pisa, il direttore generale della Carrarese Gianluca Berti ha detto: "Venivamo da una scoppola incredibile presa ad Alessandria e per questo non era facile avere questo impatto con una partita così complicata. Noi andiamo a dare battaglia su tutti i campi con la mentalità di provare ad imporci, delle volte ci riusciamo altre volte no, ma quella di stasera è la vera Carrarese. Siamo partiti un po' tardi rispetto agli altri, ma si è creato un gran clima con tutti i componenti, giocatori, dirigenza e tifosi e siamo felici. Questo è dimostrato anche dopo la gara di Alessandria quando i tifosi hanno comunque chiamato i propri giocatori a cantare e saltare alla fine, sperando si trattasse solo di un episodio. Chi trova la Carrarese in questi playoff dovrà sudare le sette camicie perché stiamo bene e siamo ancora in crescita, ma c'è ancora un po' di tempo: vedremo in che posizione saremo alla fine e che avversari troveremo. Dobbiamo dar merito alla Carrarese che è stata brava a fermare il Pisa, una squadra dalla quale mi sarei aspettato qualcosa di più, ma quando hai dei problemi psicologici questi poi sono i risultati, questa è l'impressione che ho avuto io dall'esterno", le sue parole riprese da TuttoC.com.