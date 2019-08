Carrarese, due pedine per completare la rosa

Salvo ulteriori uscite last minute, che saranno poi numericamente da compensare, la Carrarese può dire pronta la rosa su cui mister Baldini, dopo il ko all'esordio in casa del Pontedera, lavorerà nel corso della stagione che solo una settimana fa ha preso il via. Il Ds Berti è a lavoro per questi ultimi dettagli, intanto che la squadra si prepara all'esordio casalingo.

Cosa manca - Secondo quanto raccolto, la formazione azzurra andrà ad agire nel pacchetto arretrato, con un difensore probabilmente under, mentre per l'attacco il profilo cercato è uno di maggior esperienza. Tra i nomi in caldo c'è quello di Saveriano Infantino, in uscita da Teramo, ma non è escluso che la pista battuta dal club porti anche altrove: a ogni modo, il profilo dovrebbe avere quelle caratteristiche, e pare essere già stato individuato.

Le tempistiche - Trattative già definite (si intende con contratto praticamente pronto), a ora, non sussistono. O meglio, non sembrano sussistere. Si arriverà probabilmente all'accordo in extremis con il profilo che il club riterrà più idoneo.