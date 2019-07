© foto di Gianni Barbieri

Gianluca Berti, ex portiere ed oggi dg della Carrarese, ha svelato a Il Tirreno i piani di mercato della società toscana: "Dalla prossima settimana sicuramente verrà fuori qualcosa. Sappiamo quali sono i nostri obiettivi e abbiamo in atto diversi contatti: vogliamo prendere giocatori forti e contiamo di chiudere operazioni già abbastanza avviate, nei prossimi giorni. Visto che qui a Carrara siamo sul mare, diciamo pure che abbiamo gettato le reti in acqua".