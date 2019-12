© foto di Andrea Rosito

In un'intervista rilasciata ai canali ufficiali del club, l'attaccante della Carrarese Saveriano Infantino ha fatto il punto della situazione: "La Carrarese è una squadra importante, ma non sempre riesce a dimostrare i propri valori. Gli obiettivi sbandierati giustamente devono essere anche centrati e solo con la continuità è possibile rimanere attaccati al treno delle inseguitrici del Monza. Di quel gruppo dobbiamo essere la prima perché abbiamo le carte in regola per imporci su tutti ed anche a Monza abbiamo dimostrato di che pasta siamo fatti. Con le squadre meno blasonate abbiamo peccato di superficialità e ci siamo appiattiti sugli avversari di turno accontentandoci, senza osare. Non possiamo più permetterci di perdere punti in modo gratuito. Lavoriamo settimanalmente ed il sacrificio deve essere premiato evitando di essere noi stessi a vanificare il tutto, per ingenuità od errori che dobbiamo accantonare. Siamo una squadra esperta che deve essere sempre sul pezzo".