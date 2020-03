Carrarese, Infantino... risponde a Infantino. "Fare il gol decisivo: sconfiggiamo il virus"

Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha scritto a... Saveriano Infantino, attaccante della Carrarese .

Che, come riferiscono i canali ufficiali del club, ha risposto alla missiva:

"Caro Presidente,

Sono lusingato ed orgoglioso per aver catturato la Sua attenzione e considerazione.

A nome del Sottoscritto, dei miei Compagni e della Carrarese Calcio 1908 sottoscrivo quanto da Lei affermato soprattutto perché un periodo, come questo, rimarrà nella storia e dovrà spingere ogni componente a riflettere sul proprio stile di vita nonché sulle abitudini ed i valori che devono essere di insegnamento per il presente ed il futuro.

Anche in un momento di così totale emergenza sanitaria nazionale, europea e mondiale per via dell’epidemia del Co-vid 19, non possiamo esimerci dal ruolo anche sociale che esprimiamo ed è scontato che si aderisca ,convintamente, alle campagne antidiscriminazione razziale e a tutela delle categorie più deboli.

Il nostro auspicio è quello di vincere la partita più importante, segnare il goal decisivo per sconfiggere il maledetto virus e tornare a divertirci e a divertire sul rettangolo verde da gioco.

Saveriano Infantino & Cararrese Calcio 1908".