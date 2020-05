Carrarese, Infantino: "Sono capocannoniere del Girone A, ho preso ampio margine"

Attraverso i profili social del club, in casa Carrarese è stato l'attaccante Saveriano Infantino a fare il punto della situazione. Partendo dalla lettera che ha ricevuto dal presidente della FIFA, suo omonimo per cognome, Gianni Infantino: "In un primo momento ho pensato che si trattasse di uno scherzo. Poi, ho ricevuto la chiamata del Presidente Ghirelli che mi informava della volontà del Presidente della Fifa di mettersi in contatto con me perché aveva apprezzato la campagna sociale della Lega Pro contro il razzismo di cui mi sono fatto portavoce per la Carrarese. A quel punto ho detto anche a mia moglie che probabilmente non si trattava di uno scherzo ma era realtà e da lì la lettera del Presidente Infantino e la mia risposta: è stato davvero un momento emozionante".

Si parla poi dell'esperienza a Carrara: "L'esperienza mi ha fatto crescere e oggi sono un calciatore diverso rispetto a qualche stagione passata perché mi sento più completo, maturo fisicamente e mentalmente. La mentalità è cresciuta tanto nell'approccio alla gara che nella preparazione. A dire il vero, anche nella mia prima esperienza in maglia azzurra, non mi sono fatto mancare la via della rete però oggi mi sento più utile per la squadra con movimenti che aiutano di più i compagni quando sono in difficoltà. [...] Il mio rendimento sotto porta è stato soddisfacente, il ritmo e la frequenza con cui sono riuscito a trovare la porta da dicembre in avanti mi ha fatto guadagnare un discreto vantaggio sugli inseguitori nella classifica cannonieri. Con undici partite dal termine, anche statisticamente, ho guadagnato un margine che difficilmente sarebbe stato annullato. In più, non credo di dire un'eresia se penso che da parte mia qualche gol sarebbe stato segnato ancora".

Nota personale: "Da appassionato della Juventus, l'idolo è stato per molto tempo Alessandro Del Piero che ha rappresentato per molto tempo il top. Per caratteristiche mi sono sempre sentito più vicino al classico modello delle punte centrali alla Vieri che fisicamente e per prepotenza in area ha avuto pochi eguali".

Conclude con una nota al camponato: "La Carrarese si è assestata al secondo posto meritatamente all'interno di un girone in cui il Monza ha valori, già oggi , di categoria superiore. Nel campionato delle squadre di categoria ci siamo ben distinti e abbiamo disputato una stagione positiva magari con qualche punto perso per strada".