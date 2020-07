Carrarese-Juventus U23 2-2, i bianconeri ci provano fino all'ultimo ma passano i toscani

La Carrarese conquista l’accesso alla semifinale dei playoff di Serie C pareggiando per 2-2 in casa con la Juventus Under 23, in virtù della migliore posizione in classifica al termine della regular season. Cinica e brillante in avvio la formazione toscana, che poi ha dovuto contenere il ritorno dei giovani bianconeri nella seconda parte del match. Subito aggressivi gli uomini di Baldini che vanno vicini al vantaggio già al secondo minuto con Valente. La rete di quest’ultimo giunge al diciottesimo, quando si fa trovare pronto sulla ribattuta di Loria al primo tiro di Damiani. Prima dell’intervallo il raddoppio, al 43’, con Infantino che insacca un preciso cross dalla sinistra Calderini.

La Juve prova a riordinare le idee all’intervallo, forze fresche a inizio ripresa: Brunori, Marques e Beruatto per Frabotta, Wesley e Peeters. Al 54’ Zanimacchia non inquadra la porta d’un soffio su punizione dal limite. Cinque minuti più tardi ottimo inserimento di Toure che prende in pieno l’incontro dei pali. Zanimacchia sfiora ancora il palo poco dopo. Al 67’ Infantino prova la giocata per chiudere il match: il tiro di punta si stampa ancora sul legno. Dunque Loria nega la rete al neo entrato Valietti con un gran colpo di reni, sul calcio d’angolo conseguente Agyei schiaccia di testa alto. I bianconeri non mollano, al 74’ Vrioni accorcia la con una bella conclusione dalla distanza. All’89’ il pareggio di Marques che riaccende le speranze della Juve fino a cinque minuti di recupero. Non basta: festeggia la Carrarese che troverà il Bari in semifinale.