Carrarese, la carica di Baldini: "Vi porto in serie A"

Fonte: TuttoC.com

Durante la presentazione ai tifosi della Carrarese a piazza Alberica a Carrara, ha parlato il tecnico dei marmiferi, Silvio Baldini (in foto). Queste le parole che hanno infiammato la piazza, così come raccolto da La Nazione: "Vi porto in serie A. Questi giocatori sono l’orgoglio di questa città. Non facciamo l’errore alla minima difficoltà di rinunciare al nostro sogno: la Serie A. Sono disposto a morire per loro: al sogno non ci rinuncio".