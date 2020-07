Carrarese, la carica di Caccavallo: "Chi crede in sé stesso non ha bisogno di convincere gli altri"

I playoff si avvicinano anche per la Carrarese, che arriverà in posizione privilegiata agli spareggi in quanto seconda classificata nel Girone A. Lunedì 13 il primo match degli azzurri, contro un avversario che sarà ancora da sapere, ma che emergerà domani dopo la disputa del Primo Turno della Fase Nazionale dei playoff.

A ogni modo, l'attaccante Giuseppe Caccavallo, che potrebbe rientrare a disposizione della squadra dopo un lungo infortunio proprio durante questi spareggi, ha suonato la carica: "Chi crede in sé stesso non ha bisogno di convincere gli altri", questo il suo messaggio via Twitter.