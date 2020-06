Carrarese, Maccarone: "I playoff sono diversi rispetto al campionato, sarà difficile"

vedi letture

Serie C

Oggi alle 15:49 Serie C

Massimo Maccarone, attaccante della Carrarese, è intervenuto ai microfoni di TuttoC.com. Ecco le sue dichiarazioni: "I playoff? Penso che siano partite diverse rispetto al campionato, è difficile secondo me giocare dopo tutto questo tempo di inattività. Prima di entrare in condizione solitamente ci vuole del tempo con delle amichevoli, senza test è ancora più complicato. Si parte tutti alla pari, chi troverà la formula giusta per stare meglio sarà favorita".

C'è una squadra che temi maggiormente o che vorresti evitare?

"La squadra che temo di più è proprio la Carrarese. So il valore della squadra in cui gioco, se facciamo le cose come sappiamo abbiamo delle grandi possibilità".