Carrarese, Maccarone: "Io sono uno positivo ma la vedo dura riprendano i campionati"

L'attaccante della Carrarese Massimo Maccarone è stato intervistato da Eleven Sports: "Ho abbastanza esperienza per vivere questo campionato, stare dietro a tanti giovani non è facile. Ho sempre dato il massimo di me stesso, ho fatto un buon girone di ritorno lo scorso anno. Penso di dare il mio contributo anche a livello morale ai tanti giovani che abbiamo. Ripresa? La vedo dura e lo dice uno che è sempre positivo, la cosa primaria è tenere tutto in sicurezza per la nostra salute. In questo caso il calcio va in secondo piano, dobbiamo vedere quello che succederà e se riusciremo a finire questo campionato. Bene o male non è un dramma come può sembrare. Baldini? Non lo reputo nemmeno mister ma un familiare, mi ha cresciuto insegnandomi dei valori della vita quando avevo 20 anni. Devo molto a lui, mi ha fatto diventare calciatore. Quando lui mi ha richiamato sono subito tornato".