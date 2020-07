Carrarese, Marchionni: "C'è voglia di tornare in campo. Ma attenzione alla Juve U23"

Dopo quasi cinque mesi di stop, torna in campo la Carrarese, e lo fa nel Secondo Turno della Fase Nazionale dei playoff: gara da dentro o fuori contro la Juventus U23, vera sorpresa di questi pareggi. Ai microfoni di tuttojuve.com, è intervenuto Marco Marchionni, vice di mister Baldini nella formazione azzurra: "La Juve U23 è una buonissima squadra che può dir la sua per la Serie B, ha capito di esser forte e per questo un po' di preoccupazione c'è. L'ho osservata con il Padova, ha fatto una bella partita. Ma l'importante è che pensiamo a noi stessi, dobbiamo giocare come sappiamo e fare la partita di sempre. Giocare in casa su un terreno che conosci molto bene può dare comunque un vantaggio. Ma potrebbe essere anche uno svantaggio, perché puoi trovare una squadra giovane come la Juve che può giocare con spensieratezza e creare dei pericoli. Il fattore campo vale fino a un certo punto. Sicuramente abbiamo tanta voglia di scendere nuovamente in campo. E' un momento un po' particolare, vogliamo andare avanti e abbiamo la consapevolezza che siamo distanti tre partite dalla Serie B. Conosciamo bene la nostra forza, il mister crede in quest'impresa e sicuramente i ragazzi faranno di tutto per riuscirci".