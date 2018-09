Carrarese, Marchionni: "Vogliamo essere la squadra da battere"

© foto di Federico Gaetano

Il vice allenatore della Carrarese Marco Marchionni ha parlato a Rai Sport della vittoria contro la Juventus U23 nel posticipo di campionato: “Ci auguriamo di essere la squadra da battere. Abbiamo dato continuità alla partita di Arzachena. Incontravamo una squadra che si chiama Juve. Continuiamo così. Credo che la Carrarese sia una famiglia, il gruppo è la parte principale. Ci dispiace per Murolo, fuori per infortunio (oggi si è operato, ndr) e dedichiamo la vittoria a lui, ci mancherà ma lo aspetteremo anche se ci vorrà qualche mese. - conclude Marchionni come riporta TuttoC.com - Abbiamo giocato come sappiamo e abbiamo dimostrato che ogni partita possiamo vincerla. L'allenatore è Baldini, io sono solo il suo vice e do solo le sue indicazioni".