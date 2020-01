© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Carrarese continua il pressing con l’Empoli per riavere Kevin Piscopo che bene ha fatto nella passata stagione con i marmiferi segnando otto reti in 34 presenze. Sul giocatore ci sarebbe anche la Juventus U23, ma il club gialloazzurro sarebbe in vantaggio. L’Empoli è pronto a farlo partire, ma prima vuole piazzare almeno un acquisto in entrata – fra Ciciretti, Tutino e La Mantia – prima di formalizzare l’addio del classe ‘98. Lo riporta Pianetaempoli.it.