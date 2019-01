Per l’attaccante Samon Reider Rodriguez potrebbero riaprirsi le porte della Serie C. Il cubano classe ‘88 in questa prima parte della stagione ha infatti messo a segno 15 reti in 17 presenze con la maglia del Seravezza Pozzi in Serie D attirando l’interesse di un club in particolare. Si tratta, come riporta Il Tirreno, della Carrarese.