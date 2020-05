Carrarese, Oppicelli: "Non capisco la fretta di chiudere il campionato di Serie C"

Dalle colonne di Tuttosport, è intervenuto il presidente della Carrarese Fabio Oppicelli in merito all'assemblea di Serie C che, in attesa del Consiglio Federale, ha proposto allo stesso, dopo lo stop del campionato di C, la promozione delle prime tre classificate in ogni girone e per l’assegnazione della quarta promossa il “merito sportivo” incrociato tra i tre raggruppamenti (in B il Carpi): "Subito dopo l’assemblea avevamo grosse perplessità ma più passano i giorni e più diventano grandi e strutturate. Di logica ne vedo poca. Intanto questa fretta a chiudere il campionato non la capisco, potevamo aspettare di vedere come si muove il sistema calcio in Italia. Magari con tempistiche diverse si sarebbe potuto andare avanti visto che la legge del campo è sempre quella giusta. Si parla poi giustamente di Serie C poco sostenibile e si prende una strada che porta ad aumentare il numero delle squadre con il blocco delle retrocessioni, quindi più costi e meno introiti. Quindi concettualmente è sbagliato. Poi il merito sportivo che è stato utilizzato può andare bene se applicato all’interno dello stesso campionato. Qui invece ci troviamo a dover confrontare le situazioni di tre gironi diversi tra loro per tantissime ragioni per cui il parametro non può essere equo. A parte il fatto che è stato disputato un numero di partite diverso con il Bari addirittura 30 rispetto alle 26 o 27 dei gironi A e B io dico che questo “merito sportivo” utilizzato non è applicabile a tre gironi diversi. E poi se c’è un merito sportivo allora ci deve essere anche un demerito sportivo: se l’indicazione è quello di dare comunque un verdetto di promozioni allora non si capisce perché non debba essere applicato anche alle retrocessioni".