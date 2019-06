Carrarese, possibile la doppia conferma di Tavano e Maccarone

Il direttore generale della Carrarese Gianluca Berti è al lavoro per costruire la rosa da affidare nella prossima stagione a Silvio Baldini. La retrocessione in C del Venezia ha reso ancora più complicato il rinnovo del prestito di Caccavallo e ciò potrebbe determinare un cambio di strategia sul mercato per quanto concerne il reparto offensivo degli azzurri. Secondo Il Tirreno, non è infatti da escludere la doppia conferma di Francesco Tavano e Massimo Maccarone.