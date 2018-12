E' sempre la questione stadio a tenere banco in casa Carrarese tanto che l'edizione odierna de Il Tirreno titola già in prima pagina: "Stadio, progetto semplificato per la curva sud. Domani si decide". E ancora: "Fumata grigia dopo il vertice blindato in Comune. Pronto il progetto semplificato per la Sud, domani si decide se aprire".

Poi nelle pagine sportive l'approfondimento introdotto da un eloquente: "Il mese della verità: emergenza Dei Marmi". Quindi titolo e sottotitolo: "Stadio, ore decisive già pronto il progetto semplificato per la Sud. Dopo il j’accuse di Silvio Baldini, De Pasquale si trincera in un “no comment”. Lite on line fra il vicesindaco Martinelli e il presidente della Lega Pro Ghirelli. Domani convocata la commissione che dovrebbe dare l’ok ai lavori".