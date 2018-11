Carrarese, recuperato Varga per l'Arezzo ma Murolo è out

© foto di Alfonso Miranda

Domani sera la Carrarese affronterà l'Arezzo nel posticipo di Serie C ma Mister Baldini dovrà fare a meno di Murolo per questo sfida. Il giocatore infatti non è rientrato nella lista dei convocati che vede presente invece Varga recuperato per questa sfida. A parte Murolo dunque, Baldini potrà contare su tutta la squadra per questo match importante.