Carrarese, senti Tedeschi: "Contro noi tutti cercano di mettersi in mostra"

© foto di Andrea Rosito/Cosenza24.net

Nell'intervista rilasciata ai canali ufficiali del club, il difensore della Carrarese Luca Tedeschi, parlando della prossima sfida contro la Giana Erminio, allarga il discorso agli avversari degli azzurri: "In Lombardia non sarà una passeggiata, contro una compagine che è una delle realtà più consolidate e di esperienza della categoria degli ultimi anni e che può rappresentare una sorpresa. Le partite non si giocano contro il blasone ma al cospetto di collettivi che hanno valori tali da poterti mettere in difficoltà al di là del nome che portano. È certo che contro la Carrarese tutti cercano di mettersi in mostra, per cui la Giana che è squadra solida, competitiva e attrezzata tenterà di ottenere punti tra le mura amiche. Alla Carrarese il compito di dimostrare di aver imparato dalle scorse partire per cercare il giusto approccio indirizzando la gara senza dover sempre rincorrere".