Carrarese, si riparte lunedì 17: sedute individuali previste fino al 21 agosto

La Carrarese si prepara per tornare di nuovo in campo. La società giallazzurra - tramite un post pubblicato sui propri canali social - ha confermato la ripresa dei lavori: lunedì 17 agosto si ripartirà con una sorta di pre-raduno in vista della nuova stagione. Dal 17 al 21 agosto tutti i tesserati verranno coinvolti in sedute di allenamento individuali.