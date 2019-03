Fonte: www.tuttoc.com

Francesco Tavano, attaccante della Carrarese e capocannoniere del Girone A, a Rai Sport ha così commentato il compleanno da bomber di Lega Pro: "Quarant'anni? Diciamo che per un calciatore è un'età molto avanzata ma per me è solo un numero. Ho sempre la stessa voglia e passione di quando ero piccolo. Arrivare a quest'età ed essere in testa alla classifica marcatori è un orgoglio e un piacere, quello sì. Ho sempre vissuto per il gol e continuerò a farlo finché non smetterò di giocare. Il momento più bello? A Empoli sono esploso come calciatore, ho esordito in B e in A. Uno dei miei allenatori più importanti è ovviamente Baldini: mi ha fatto esordire in massima serie e ora è con me a Carrara. Il mio rimpianto più grande restano i Mondiali del 2006: venivo da 19 gol in campionato, arrivai allo stage finale ma uno stiramento non mi permise di arrivarci. Da grande vorrei fare il papà a tempo pieno però se qualcuno mi vuole un altro anno io ci sono".